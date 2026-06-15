В Тюменской области 12 человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом

В Тюменской области произошло ДТП с вахтовым автобусом, в котором погиб водитель автобуса и пострадали 12 пассажиров, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Там предположили, что водитель уснул за рулем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Авария произошла сегодня, 15 июня 2026 года, на 101-м километре федеральной трассы Р-254. Водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем. В момент происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

«Предварительно, 60-летний водитель автобуса "Кинг Лонг" не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Возможно он уснул за рулем»,— сообщили в ГИБДД.

В прокуратере сообщили о 12 пострадавших. По данным ГИБДД, госпитализированы были двое, остальных отпустили домой.

Автобус двигался из Уфы в Сургут, в нем ехали вахтовые рабочие. Водитель сменил напарника около двух часов ночи.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал исполняющий обязанности прокурора Исетского района Игорь Матаев, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Отдельно будет оценено соблюдение требований при перевозке граждан и эксплуатации транспорта. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Анна Капустина