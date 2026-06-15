12 июня – День России. Метран укрепляет технологический суверенитет страны в области уровнеметрии

В День России Группа Компаний «Метран» поздравляет с государственным праздником и объявляет о старте серийного производства и приеме заказов на уровнемер Метран-750 – первый российский волноводный радарный уровнемер, полностью изготовленный из отечественных компонентов. Прибор может заменить импортные аналоги на объектах, где ранее использовалось только зарубежное оборудование, а также обеспечить стабильные измерения в сложных условиях: на кипящих продуктах, сжиженных газах и при неспокойной поверхности среды в резервуаре. Новинка Группы Компаний «Метран» – прямой вклад компании в достижение национальных целей импортозамещения и технологической независимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТД «Метран» Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТД «Метран»

Метран-750 предназначен для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов, а также уровня границы раздела двух жидких сред (например, нефть/вода). Он обеспечивает стабильные показания на средах с минимальной диэлектрической проницаемостью от 1,2 – к таким средам относятся сжиженные углеводородные газы, легкие углеводороды, нефтепродукты (бензин, керосин, дизельное топливо), а также трансформаторные и минеральные масла. Погрешность измерения уровня составляет от 2 мм, границы раздела сред – 3 мм. Диапазон измерения – до 30 м. Уровнемер эксплуатируется при давлении до 40 МПа и температуре среды до +450°C. Прибор успешно прошел испытания и готов к применению на объектах нефтегазовой, химической, энергетической и других отраслях промышленности. Метран-750 задает новую планку в промышленном стандарте отечественных волноводных уровнемеров, благодаря поддержке расширенных функций самодиагностики, возможности перехода на техническое обслуживание на основе статусов состояния устройства по Namur NE 107 и расширенной диагностике.

Радарная технология измерения уровня и раздела сред является единственной технологией, устойчивой к изменению условий техпроцесса и измеряемого продукта – плотности, pH, температуры и давления. В отличие от магнитострикционных, поплавковых, буйковых и емкостных приборов, радарный уровнемер сохраняет высокую точность при любых условиях процесса. А использование эхограмм для анализа состояния устройства и техпроцесса ускоряет обслуживание и пусконаладочные работы.

«Мы гордимся возможностью вывести на рынок наш уровнемер Метран-750 именно в День России. Новинка разработана силами инженерного центра Группы Компаний «Метран» и измеряет уровень и границу раздела сред с точностью, соответствующей приборам мирового уровня. Мы видим устойчивый интерес со стороны промышленных предприятий и уже проводим опытно-промышленные испытания на технологических объектах передовых предприятий нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Выпуск уровнемера закроет потребность, которая ранее обеспечивалась ушедшими с рынка иностранными брендами», — отмечает генеральный директор ООО «Метран Менеджмент» Руслан Газизов.

АО «ТД «Метран»