Фестиваль «Тайны горы Крестовой» представит концертную версию мюзикла «Винил»

С 27 по 29 июня в Губахе пройдет XV ландшафтный театральный фестиваль. В этом году программа объединит классические постановки, современные танцевальные батлы и благотворительный мюзикл под открытым небом.

Откроет событие проект «Закат на Крестовой». 27 июня Пермский академический Театр-Театр представит концертную версию рок-н-ролльного фэнтези-мюзикла «Винил» (12+). Спектакль о советских стилягах, бросивших вызов единообразию, стал хитом репертуара и лауреатом пяти премий «Золотая Маска». Для фестиваля создана полуторачасовая версия без антракта.

28 июня состоится показ благотворительного спектакля «Музыка жизни: первый концерт» (6+) от команды фонда «Берегиня» на основе хитов группы Queen. Также пройдут выступления Челябинского театра современного танца с постановкой «Сказочка с напевом: от девицы до бабы» (12+) и танцевальный батл между труппами Перми, Челябинска и Ансамблем солистов Российского национального оркестра «Камерата РНО». На берегу реки Косьвы Камерный театр «Новая драма» покажет спектакль «Три сестры» (16+) по Чехову.

29 июня лаборатория фестиваля представит эскизы по произведениям Леонида Десятникова и Исаака Бабеля (12+), а также постановку «Холодная осень» (12+) по Бунину. 27 и 28 июня в башне обзора на вершине горнолыжного курорта во время подъема и спуска будут показаны мини-спектакли «Полет в небеса» (12+) по мотивам произведений Даниила Хармса.