Челябинская область опустилась в рейтинге социально-экономического положения

Челябинская область заняла 15-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года от «РИА Новости». В 2024-м субъект был на 13-й позиции.

Южный Урал получил 64,7 рейтингового балла после 68,4 балла по итогам 2024 года. Лидерами списка стали Москва (94,5 балла), Санкт-Петербург (90,2) и Республика Татарстан (86,4). На последних местах оказались республики Тыва (17,1), Ингушетия (17,4) и Калмыкия (21,2).

Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов: показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер. На первом этапе рассчитали рейтинговый балл субъекта по каждому показателю, на втором — по группе факторов, на третьем — интегральный рейтинг.

Виталина Ярховска