Пермский зоопарк потратит более 5 млн рублей на покупку трех обезьян

ГКАУК «Пермский зоопарк» объявило о проведении двух тендеров на пополнение животной коллекции. Согласно одному из них, планируется приобрести паукообразную обезьяну за 2,1 млн руб. Вторая закупка касается приобретения двух черных тити. Стоимость тендера — 3,3 млн руб.

Оба вида животных обитают в Южной Африке. Паукообразные считаются наиболее крупными обезьянами на Американском континенте: масса взрослой обезьяны составляет 4–10 кг. Черный тити включен в Красную книгу.

В коллекции Пермского зоопарка — более 3 тыс. животных 314 видов. Из них 274 вида (около 70%) занесены в Красные книги.