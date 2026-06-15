Эксперты дадут пояснения о стоимости аренды имущества МУЭТ

Арбитражный суд Башкирии потребовал от четырех специалистов компании «Техническая экспертиза и оценка» — Евгения Фролова, Александра Киприянова, Алексея Ульева и Лилии Сахибутдиновой — явиться 17 августа на заседание по делу о банкротстве муниципального пассажирского перевозчика «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ). Эксперты должны дать пояснения по своему заключению о стоимости аренды за пользование имуществом обанкротившегося предприятия.

Поводом для экспертизы стало желание Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом признать недействительным договор, по которому управление инфраструктурой транспорта Уфы (УиТ) арендовало у МУЭТ около 3,9 тыс. объектов (в том числе трамваи и троллейбусы) для обслуживания населения Уфы. Кроме того, с требованием признать договор недействительным в суд обращался конкурсный управляющий Айдар Газдалетдинов, потребовавший от УиТ вернуть в конкурсную массу банкрота около 201,9 млн руб.

В июне 2024 года арбитражный суд Башкирии поручил специалистам челябинской «Технической экспертизы и оценки» рассчитать размер ежемесячных арендных платежей с учетом социально значимой функции имущественного комплекса. Сроки экспертизы, которая должна была закончиться еще к середине сентября 2024 года, неоднократно продлевались.

Результаты оценки поступили в суд в феврале 2026 года. В подготовленной ООО «НЭЦ Цифра» рецензии на экспертное заключение говорилось о некоторых замечаниях к выводам специалистов. Выявленные нарушения и должны объяснить господа Фролов, Киприянов, Ульев и Сахибутдинова.

МУЭТ был признан банкротом в 2020 году.

Идэль Гумеров