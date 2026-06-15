Аудит проверит эффективность строительного контроля в Башкирии

Контрольно-счетная палата Башкирии (КСП) начала проверку эффективности расходования бюджетных средств, выделенных для строительного контроля при возведении, реконструкции и капитальном ремонте за счет бюджетных средств.

Под экспертно-аналитические мероприятия попадут государственные и муниципальные заказчики строительного контроля. Проверка позволит проанализировать нарушения, которые допускают подрядчики. По ее итогам КСП подготовит предложения и рекомендации для предотвращения и минимизации нарушений в строительной сфере.

Идэль Гумеров