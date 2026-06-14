«Амкар» упустил возможность перейти в группу «Золото»

В завершающем туре чемпионата Второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкар-Пермь» на своем поле проиграли основному конкуренту за повышение в классе «Динамо» из Владивостока. Итог поединка 0:1. При этом для достижения заявленной цели на сезон - выход в группу «Золото», в этом матче подопечным Ярослава Мочалова достаточно было сыграть вничью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Таким образом оба соперника набрали одинаковое количество очков, но по результатам личных встреч дальневосточники заняли четвертое место и получили право на повышение в классе.

«Амкар-Пермь» в итоговой турнирной таблице занял пятое место и продолжит бороться за выход в группу «Золото» в следующем сезоне.