Глава СКР взял на контроль расследование дела об отлове собак в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Сергею Михайлову доложить о расследовании уголовного дела о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак в Чердаклинском районе Ульяновской области. Поводом для вмешательства главы ведомства стали жалобы местных жителей, чьи обращения чиновники игнорируют больше двух лет. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее в приемную председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение, в котором сообщалось, что на территории садового товарищества в Ульяновской области два года обитает стая бездомных собак. Животные регулярно проявляют агрессию в отношении местных жителей.

В июне 2026 года стая безнадзорных псов набросилась на местную жительницу с ребенком. Физических травм удалось избежать, но это был не единичный случай.

Жители неоднократно обращались на эту тему к чиновникам, но проблема осталась нерешенной. СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил Сергею Михайлову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Георгий Портнов