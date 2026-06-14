15 июня в Татарстане ожидается до +28 градусов, местами грозы и град

В понедельник, 15 июня, на территории Татарстана ожидается до +28 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

На территории республики прогнозируются кратковременные дожди, днем и вечером — гроза, локально возможен град. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днем прогреется до показателей от +23 до +28 градусов.

В Казани ночью без существенных осадков, температура составит от +15 до +17 градусов. Днем и вечером —кратковременный дождь, местами гроза, максимальная температура будет варьироваться от +26 до +28 градусов.

Влас Северин