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Спортсменка из Самарской области выиграла первенство России по рукопашному бою

В Калуге завершилось первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12–13 лет. Участие в нем приняли более 400 спортсменов из 50 регионов. Победительницей в своей весовой категории стала представительница Самарской области Вероника Ганчурина. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Фото: Министерство спорта Самарской области

Спортсменка, тренирующаяся под руководством тренера Владимира Цибарта, выиграла все свои поединки. Итогом стало первое место и золотая медаль всероссийского уровня.

В командном зачете сборная Самарской области расположилась на 13-й строчке среди 50 регионов-участников.

Георгий Портнов