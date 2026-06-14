В Чердынском округе найдено тело одного из пропавших в апреле рыбаков

Найдено тело одного из трех пропавших рыбаков на реке Вишера в Чердынском округе. Как сообщается на странице поискового отряда «Миля» (Березники) в ВК, погибшим обнаружен Александр Могильников. Сейчас продолжаются поиски последнего из трех пропавших рыбаков – его брата Алексея Могильникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Анны Батаговой Фото: ВК Анны Батаговой

Напомним, трагедия произошла 22 апреля. Трое рыбаков вышли на реку Вишера в районе села Редикор и должны были вернуться вечером. Телефоны пропавших перестали отвечать в полночь. Утром 23 апреля началась поисковая операция, в тот же день на Вишере в 6 км от села Редикор была обнаружена перевернутая лодка, лежащая на дне. Дно обследовано эхолотами. Кроме лодки и рыболовной сети ничего на месте не обнаружено. 24 апреля было обнаружено тело одного рыбака в 25 км от села Редикор.