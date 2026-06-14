Стартовали прямые авиарейсы из Оренбурга в Батуми

С 14 июня авиакомпания RedWings приступила к выполнению прямых регулярных рейсов из Оренбурга в Батуми. Полеты будут осуществляться раз в неделю на самолетах SSJ 100, время в пути составляет около трех часов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самолеты отправляются из аэропорта Оренбург по воскресеньям в 04:25 по местному времени. Обратный рейс из Батуми — по субботам в 23:20. Разница во времени между городами составляет минус один час в пользу Батуми.

Ранее стало известно о том, что авиакомпания RedWings начала выполнять прямые регулярные рейсы из Оренбурга в Ереван. Самолеты RRJ-95 отправляются в Армению по четвергам. Вылет из Оренбурга в 11:10, прибытие в Ереван в 13:15. Из Еревана рейсы отправляются в 14:05 и прибывают в Оренбург в 17:45 (время местное).

Георгий Портнов