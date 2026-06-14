Глава СКР хочет знать, почему в Ершове не расселяют аварийный дом

Председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин обратил внимание на то, что в Ершове Саратовской области до сих про не расселен аварийный дом. Об этом пишет инфоценр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В интернет-приемную к генералу Бастрыкину пришло сообщение от жительницы многоквартирного дома на улице Гагарина. Она рассказала, что их одноэтажку 1962 года постройки признали аварийной еще в 2020 году. Причина — конструкции и трубы совсем износились. Однако людей, а среди них есть дети, до сих пор не переселили в другое жилье. Власти хранят молчание о датах, когда это произойдет. Заявительница добавила, что она сама снимает квартиру за свои деньги. Этот платеж для нее тяжел. Обращения в разные инстанции не дали результата.

Следователи в Саратовской области уже начали разбирательство. Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным подготовить доклад о ходе этого разбирательства и о том, как власти собираются решать проблему жильцов. Глава СКР ждет отчета.

Никита Маркелов