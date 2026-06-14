В Казани на 24 улицах почти на неделю закрыли парковку и перекрыли дороги

В Казани на период проведения саммита Россия — АСЕАН введены временные ограничения движения и парковки транспорта на 24 улицах города. При необходимости движение может быть полностью перекрыто до 23:59 20 июня, сообщили в мэрии города.

Меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков. Под ограничения попали участки улиц Батурина, Баумана, Тукая, Аграрной, Чистопольской и других.

Для безопасности на дорогах установят временные знаки, а некоторые зоны перекроют тяжелой техникой и противотаранными блоками. В указанный период также ограничат перевозку опасных веществ.

Саммит глав государств АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) впервые за историю ассоциации пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В городе ожидают 13 иностранных делегаций и около 28,5 тыс. человек технического персонала, журналистов и сотрудников правоохранительных органов.

Влас Северин