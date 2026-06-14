В Самаре минтранс объяснил проблемы в работе светофоров техническим сбоем
Проблемы с работой светофоров в Самаре утром в воскресенье, 14 июня, были связаны с техническим сбоем. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«14 июня произошел технический сбой на серверном оборудовании интеллектуальной транспортной системы. Это повлияло на длительность фаз регулирования светофоров по всему городу»,— говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. На этот период светофоры переведены в локальный фиксированный режим.
В воскресенье жители Самары пожаловались в соцсетях на массовый сбой в работе светофоров в Самаре. Объекты работали с короткими интервалами, внезапно переключаясь с зеленого на красный сигналы и обратно.