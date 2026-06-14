Татарстану выделили 55 млн рублей на лекарства и питание детей с инвалидностью

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 55,3 млн руб. из федерального бюджета Татарстану на закупку лекарств для льготников и продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

По объему финансирования Татарстан также вошел в пятерку лидеров среди субъектов РФ, уступив Москве (197,1 млн руб.), Московской области (91 млн руб.), Санкт-Петербургу (71 млн руб.) и Краснодарскому краю (61 млн руб.).

На эти же цели для Кировской области выделили 15,5 млн рублей, а для Марий Эл — 5,6 млн рублей.

Средства выделяются в виде субвенции на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей отдельных категорий граждан, а также специализированным питанием. Перечень необходимых медикаментов определяет лечащий врач каждого пациента.

Право на получение поддержки имеют инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы и члены семей погибших инвалидов войны. Также меры распространяются на награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Влас Северин