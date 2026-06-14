Суд Ижевска отправил под домашний арест фигурантов дела о мошенничестве
Ленинский районный суд Ижевска отправил под домашний арест двух фигурантов дела о мошенничестве на 6,35 млн руб. (ст. 159 УК). 63-летний житель Удмуртии и ижевчанин, имеющий статус адвоката, от имени ИП оформили кредитные договоры с банком, не намереваясь возвращать полученные деньги. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу гражданина со статусом адвоката.
Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии
По версии следствия, фигуранты не позднее апреля 2025 года заключили с отделением банка в Ижевске несколько кредитных договоров на общую сумму 6,35 млн руб., изначально не планируя исполнять кредитные обязательства.
Суд отправил обвиняемых под домашний арест на два месяца, до девятого августа.