В Оренбуржье директора сетевого магазина обвиняют в хищении 1,5 млн рублей

Прокуратура Оренбургского района утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летней руководительницы сетевого магазина. Ее обвиняют в хищении более 1,5 млн рублей выручки, которую она подменила сувенирными купюрами из «банка приколов». Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление было совершено в апреле 2026 года. Обвиняемая забрала себе дневную выручку от реализации товаров на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемая заменила денежные купюры билетами «банка приколов». Подлог вскрылся во время плановой проверки службой безопасности сети. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Георгий Портнов