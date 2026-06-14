Следователи начали проверку после обрушения частного дома в Златоусте

В Златоусте следователи начали расследование гибели двух жильцов частного дома после обрушения крыши. Осматривается место происшествия и выполняются прочие мероприятия, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области. Прокуратура Златоуста также контролирует проверку.

О несчастном случае стало известно вечером 13 июня. По данным МЧС, крыша обрушилась у ветхого дома по улице 4-я Тесьминская. Под завалами обнаружили тело 58-летней женщины и ее 29-летнего сына. Еще один 19-летний жилец был ранен.

По данным следователей, его госпитализировали с ушибами, травмами позвоночника и ноги.