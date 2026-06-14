Полиция Челябинской области выявила 20 эпизодов незаконного алкогольного оборота

За 2026 год полиция Челябинской области установила 20 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя. Установлено 12 виновников, изъято более 97 тыс. л немаркированной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, только у одного жителя Троицка, распространявшего табак и алкоголь без маркировки, изъяли продукцию на 32 млн руб. Сейчас суд рассматривает его уголовное дело.

Кроме того, в одном из частных домов Курчатовского района Челябинска оперативники нашли незаконное производство алкоголя. У местного жителя изъяли бочки с насосом, бутылки с этикетками известных брендов, ароматизаторы и прочие предметы.