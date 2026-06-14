Пожар на морском терминале под Темрюком потушили спустя сутки после атаки БПЛА

Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края ликвидировано, сообщает оперштаб региона. Пожар начался накануне из-за атаки БПЛА.

В тушении возгорания участвовали 135 человек. Было задействовано 38 единиц техники, говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня БПЛА атаковали Краснодарский край. Согласно сообщениям местных властей, из-за падения обломков беспилотников начался пожар на морском терминале. Как сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев, один человек погиб, еще трое пострадали.