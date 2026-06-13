MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube

MrBeast (Джеймс Дональдсон) стал первым блогером на YouTube, который преодолел отметку в 500 млн подписчиков. Об этом сообщается в официальном блоге видеохостинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

12 июня блогер запустил на канале онлайн-трансляцию, в которой вместе с подписчиками ожидал достижения отметки в 500 млн. К трансляции присоединились 13 млн человек.

28-летний Джеймс Дональдсон родом из Канзаса. Он создал канал на YouTube в 2012 году. Стал известен благодаря челленджам и благотворительным акциям. Его самый популярный ролик — «Игра в кальмара в реальной жизни на $456,000». Видео набрало 934 млн просмотров.