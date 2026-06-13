При ударе БПЛА по рынку в ЛНР пострадали семь человек

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по центральному рынку в Сватово, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, пострадали семь человек. Атака произошла в субботу утром.

Пострадавших доставили в больницу. Местные власти и оперативные службы работают над ликвидацией последствий атаки, сообщается в Telegram-канале господина Пасечника.

По информации главы ЛНР, за прошедшие сутки ВСУ ударили по региону 40 беспилотниками. Большинство дронов были сбиты средствами ПВО.