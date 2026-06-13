Два человека погибли после обрушения кровли частного дома в Челябинской области

В городе Златоуст Челябинской области произошло обрушение кровли ветхого частного дома на улице 4-я Тесьминская, которое привело к гибели двух человек и травмам еще одного. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Погибли 59-летняя женщина и 29-летний мужчина. Пострадал 19-летний молодой человек, которого спасатели деблокировали из-под завалов и передали бригаде скорой медицинской помощи.

На месте трагедии работают силы Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели местного поисково-спасательного отряда и медицинские специалисты. Ведется ликвидация последствий происшествия. Пострадавшему оказана первая помощь, а спасатели продолжают работу на месте инцидента.