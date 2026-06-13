Образовательная программа для участников СВО «Герои Ямала» завершена

В Салехарде 12 июня, в День России, прошел финал образовательной программы для участников специальной военной операции (СВО) «Герои Ямала», сообщили в правительстве региона. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил 30 выпускникам дипломы РАНХиГС о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление. Герои Ямала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава региона отметил, что важнейшей задачей является возвращение бойцов, которые сейчас находятся на СВО, и выпускники будут проводниками этой работы. «За год вашего обучения прошли десятки встреч с молодежью, участие в самых разных важных мероприятиях. Вы, имея личный авторитет, на своем опыте показываете, что такое настоящая любовь к Родине. За это — огромное спасибо. Впереди еще много нашей совместной работы. Мы будем встречаться на самых разных площадках — патриотических, спортивных»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Программа длилась полный учебный год, с сентября 2025 года. Ее участники изучили темы «Государственная политика и система государственного управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Также они прошли стажировки в органах власти, местного самоуправления и организациях Ямала, где их наставниками выступили заместители губернатора, главы муниципалитетов, директора департаментов и ямальские парламентарии. Под их руководством участники подготовили проекты по решению актуальных проблем округа и защитили их накануне.

«Герои Ямала» — региональный аналог федерального проекта «Время героев», запущенный в 2025 году по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в рамках исполнения поручения президента России. Программа направлена на адаптацию участников СВО к мирной жизни и получение компетенций для работы в органах власти и компаниях. Всего на участие было подано более 900 заявок от бойцов из ЯНАО и других регионов, по итогам тестов и собеседований был сформирован список участников программы.

Ирина Пичурина