В Татарстане планируют штрафовать за отказ устраивать инвалидов на зарезервированные места

В Татарстане планируют ввести административную ответственности для работодателей за нарушение порядка резервирования рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Поправки предлагается внести в Кодекс РТ об административных правонарушениях. Штрафовать будут за неисполнение обязанности по резервированию отдельных видов работ, а также за необоснованный отказ в приеме на работу на такие места. Для должностных лиц штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Ранее в Кодекс РТ об административных правонарушениях также предлагали внести поправки об ответственности работодателей за несоблюдение квоты для трудоустройства ветеранов СВО. Штрафы в этом случае могут составить от 20 тыс. до 100 тыс. руб.

Анар Зейналов