Глава СК поручил доложить о деле, связанном с дорогами в татарстанской деревне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за ненадлежащего состояния дорог в деревне Уба Кзыл-Ярского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава СК Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации из обращения, поступившего в СК, дороги в населенном пункте на протяжении длительного времени находятся в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовые полотна в период осадков размываются, образуются ямы и колеи. Передвижение затруднено как для транспорта, так и для пешеходов, в том числе школьников. Обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли, сроки ремонта постоянно переносились.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов