В Самаре на Московском шоссе у легковушки разорвало шину, и она врезалась в ограждение

ДТП с легковым автомобилем произошло в Самаре на Московском шоссе утром в субботу, 13 июня. Происшествие случилось у дома 27 на 18-м км в 6:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Самарской области Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция установила, что 47-летний мужчина ехал со стороны Мехзавода в направлении Ташкентской, когда разорвалась шина левого переднего колеса его автомобиля. Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие — металлическое ограждение.

Никто не погиб и не пострадал. Машина получила серьезные повреждения. ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов