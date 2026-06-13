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Посол РФ: Швейцария может сохранить санкции после референдума о нейтралитете

Правительство Швейцарии сможет сохранить санкции против России даже при одобрении на референдуме инициативы о закреплении нейтралитета и отказе от односторонних санкций в конституции. Такой оценкой поделился посол России в Берне Сергей Гармонин, передает ТАСС.

По словам господина Гармонина, власти страны сохранят возможность не отменять санкции «под маркировкой мер по недопущению обхода рестрикций через территорию конфедерации». Такой позиции Швейцария придерживалась с 2014-го по 2022 год. Тем не менее, как отметил российский посол, одобрение инициативы пошлет «недвусмысленный сигнал от собственных граждан» правительству.

Сергей Гармонин назвал предстоящий референдум «вотумом о доверии швейцарцев к внешнеполитическому курсу страны». «Далеко не все разделяют подход швейцарской дипломатии по вопросу “гибкого” нейтрального статуса, трактуемого “по ситуации”», — заявил дипломат.

Референдум состоится 27 сентября. Инициативу запустили в ноябре 2022 года после присоединения Швейцарии к санкциям против России. Она предлагает закрепить в конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета и запрет вводить любые санкций, кроме утвержденных Советом Безопасности ООН. Правительство и большинство парламентариев рекомендовали отклонить инициативу, отмечая важность сохранения «гибкого нейтралитета» для реакции на внешние вызовы. Согласно швейцарскому законодательству, для запуска законодательного референдума необходимо собрать 100 тыс. подписей.

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