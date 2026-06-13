В Ульяновск прибыл «Поезд Победы»: иммерсивная выставка работает два дня

На Центральный железнодорожный вокзал Ульяновска прибыл «Поезд Победы» — передвижная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Как сообщили в правительстве Ульяновской области, уникальный музейный состав будет работать в субботу и воскресенье. Посещение возможно только после предварительной регистрации. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Поезд Победы» позиционируется организаторами как первая в мире иммерсивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или ключевым вехам войны 1941–1945 годов. Историческая реальность воссоздается с помощью современных технологий — трехмерной панорамы, скульптурных композиций и аудиосопровождения.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и общественных организаций. Ульяновская область принимает передвижной музей не впервые — состав уже прибывал в город в 2021 году.

Георгий Портнов