В Зеленодольском районе утонули ребенок и мужчина, пытавшийся его спасти

В Зеленодольском районе Татарстана утонули четырехлетний ребенок и мужчина, который пытался его спасти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 12 июня на берегу залива реки Волга в СНТ «Щурячий» Октябрьского сельского поселения. Отмечается, что место не оборудовано для купания.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования взят на контроль городской прокуратурой.

Анар Зейналов