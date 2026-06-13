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В Зеленодольском районе утонули ребенок и мужчина, пытавшийся его спасти

В Зеленодольском районе Татарстана утонули четырехлетний ребенок и мужчина, который пытался его спасти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 12 июня на берегу залива реки Волга в СНТ «Щурячий» Октябрьского сельского поселения. Отмечается, что место не оборудовано для купания.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования взят на контроль городской прокуратурой.

Анар Зейналов