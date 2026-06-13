Центр развития футбола на базе «Рубина» в Казани готов на 81%

Строительство Центра развития футбола на базе «Рубина» в Авиастроительном районе Казани выполнено на 81%. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса.

Всего по линии спорта в Татарстане реализуется 14 объектов. Строительство четырех крытых футбольных манежей выполнено на 36%, универсальных спортивных площадок — на 33%. Завершены два объекта — в Верхнеуслонском и Дрожжановском районах. Строительство трех ледовых арен выполнено на 34%.

Ранее сообщалось, что полное завершение строительства Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Стоимость объекта составляет 699 млн руб.

Анар Зейналов