Маги «переквалифицировались» в психологов

В России работает более 300 тыс. псевдопсихологов. Об этом заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров, пишут «Известия». По его словам, большинство таких специалистов раньше занимались магией и народным целительством, но потом решили попробовать себя в психологии. Для этого они получили профильное образование, правда, в виде двухнедельных курсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Сейчас найти квалифицированного специалиста очень трудно, согласен основатель университета практической психологии, доктор психологических наук Николай Козлов:

«Это неподготовленные специалисты, называть себя психотерапевтами никакого права они не имеют. Но дело в том, что мы ничего не сможем поделать: их столько много, они просто массой задавят кого угодно. Есть возможность зарабатывать деньги, при этом они считают, что делают доброе дело. Они невредные люди, которые искренне верят в то, что несут в мир просвещение. Но по факту отменяют педагогику, рушат семьи, портят жизнь детей и взрослых.

Переучивать их бы надо, но боюсь, что поздно. Творится вредное безобразие. Но если вы меня спросите, что делать, я отвечу, что мы уже пропустили гол в свои ворота, и уже поздно. При этом если запрос будет идти от бизнеса, от предпринимателей, то скорее всего они найдут квалифицированных специалистов. Бизнес дураков не держит, бизнес-консультанты — достаточно адекватные люди. А если вы пойдете в личностную работу, то КПТ достаточно прилично работает, синтон-подход, который я представляю, отлично работает. А про других я выразил свое мнение: большинство психологов работают безграмотно и вредно».

Сейчас в негосударственном секторе работает около 100 тыс. квалифицированных психологов. За следующие два года их число может увеличиться в полтора раза. При этом за прошлый год к помощи специалистов обратилось более 40% россиян, хотя еще шесть лет назад почти половина населения считала ее постыдной.

Но даже членство в профессиональных сообществах не гарантирует квалификацию психолога, заметил председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе:

«Существует большое количество различных так называемых профессиональных сообществ. Есть национальные и независимые ассоциации. Часть из них хорошо организованы, и они относится к своим участникам требовательно. Другие же ограничиваются формальными требованиями и собирают деньги на различные мероприятия или свои нужды. Поэтому, безусловно, участие в такой организации ничего на 100% не гарантирует, так же, впрочем, как и диплом серьезного учебного заведения. И психология, к сожалению, особенно в постсоветские годы стала одним из направлений, куда устремились все те, кто не может получить фундаментальное серьезное образование.

Если не навести порядок на этом рынке, наши граждане будут сталкиваться с большим количеством псевдорекомендаций. Хорошо, если они просто не помогут, гораздо хуже, если навредят. Бороться с этим можно, в первую очередь, с помощью требований к системе образования, когда диплом психолога получают только после серьезной подготовки и обучения у профессиональных преподавателей. Требования к преподаванию надо повысить.

Второе — это составление реестра. Третье — отслеживание реакции населения на все эти вещи. Четвертое — это мнение сообщества о коллегах. Здесь немножко такой субъективизм добавляется, но когда много факторов, все-таки это достаточно серьезный способ отфильтровать случайных людей на этом рынке.

Эти вещи очень опасны для общества и государства. Это такая же история, как с экстрасенсами, эзотериками и прочими колдунами. Со стороны государства нужен глаз да глаз за такими людьми».

В апреле Госдума отклонила законопроект о запрете рекламы магов и ведьм. Комитет по информполитике счел, что в документе нет четкого определения «оккультных услуг». А существующих норм закона о рекламе достаточно для борьбы с недобросовестными практиками. Авторы инициативы хотели защитить россиян от дезинформации, однако механизмов блокировки ресурсов в законопроекте так и не появилось.

Астон О`Cалливан