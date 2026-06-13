Приговор сотруднику «Газпрома» в Ижевске о мошенничестве оставили без изменений

Верховный суд Удмуртии утвердил приговор 49-летнему начальнику группы главного сварщика АО «Газпром газораспределение Ижевск» за получение 320 тыс. руб. в обмен на обещание обеспечить заключение договора. Его обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана (ст. 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Как установил суд, с 31 декабря 2021-го по 12 июля 2024 года обвиняемый получил от представителя коммерческой компании деньги, убедив представителя, что способен обеспечить заключение договора с газовой компанией и ускорить прием и оплату работ.

«Осужденный ввел контрагента в заблуждение относительно объема своих реальных должностных полномочий, которых в действительности для совершения обещанных действий у него не было»,— говорится в сообщении.

В апелляции на решение Воткинского районного суда прокурор просил изменить вменяемую статью о мошенничестве на взятку (ст. 290 УК) ввиду мягкого наказания и необоснованной квалификации действий подсудимого.

Верховная судебная инстанция оставила приговор без изменений. Обвиняемый осужден на 2 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 50 тыс. руб.