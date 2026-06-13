Потребительские цены в Удмуртии в мае увеличились на 3,7%

Цены на товары и услуги в Удмуртии с декабря по май увеличились на 3,7%. Об этом сообщили в Удмурстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продовольственные товары выросли в цене на 2,2%, непродовольственные — на 2,6%, услуги — на 7,1%.

относительно апреля цены почти не изменились (-0,01%). по этой динамике Удмуртия заняла 5-ё место в ПФО. Для сравнения, на первом месте находится Самарская область, где цены снизились на 0,36%, на последнем — Пензенская область, в которой они выросли на +0,58%.