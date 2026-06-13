Владимир Путин наградил шестерых медиков из Челябинской области
Президент РФ присвоил почетные звания и наградил шестерых медиков Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Почетное звание «Заслуженного работника РФ» получили главный врач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов, его заместитель Алексей Веретенников, заведующие отделениями межучреждения Александр Буторин, Роберт Ибатуллин и Владислав Соколенко.
Кроме того, награждена заведующая отделением городской клинической больницы №8 Челябинска Екатерина Стенько.