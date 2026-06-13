Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин наградил шестерых медиков из Челябинской области

Президент РФ присвоил почетные звания и наградил шестерых медиков Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Почетное звание «Заслуженного работника РФ» получили главный врач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов, его заместитель Алексей Веретенников, заведующие отделениями межучреждения Александр Буторин, Роберт Ибатуллин и Владислав Соколенко.

Кроме того, награждена заведующая отделением городской клинической больницы №8 Челябинска Екатерина Стенько.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд