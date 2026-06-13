Новые автобусы «СИМАЗ» выйдут на маршрут в Ульяновске осенью

В сентябре 2026 года в Ульяновске на маршрут № 28, связывающий завод «Авиастар» и Засвияжский район, выйдут десять новых автобусов большого класса «СИМАЗ». Об этом сообщают областные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области

«Правительство региона также подало заявку на приобретение еще трех таких же автобусов»,— говорится в сообщении.

Предприятие запустило линию производства низкопольных автобусов после того, как Фонд развития промышленности предоставил льготный займ. Сейчас на Симбирском автобусном заводе производится монтаж роботизированной установки для сварочных работ и окрасочного комплекса.

Кроме того, до 2028 года на предприятии планируется производство междугородних, туристических автобусов и электробуса. При выходе на полную мощность завод сможет выпускать до 1,5 тыс. единиц транспорта в год.

Георгий Портнов