Звание «Почетный гражданин Перми» присвоено нефтянику и деятелю культуры

Почетными гражданами Перми стали генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков и директор МАУК «ПермьКонцерт» Ирина Кулева. Об этом сообщил в своем блоге мэр Перми Эдуард Соснин.

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Звание «Почетный гражданин города» присуждается лицам, особо отличившимся перед городом. Кроме того, вчера состоялась церемония вручения городской премии в сфере культуры и искусства, а также вручена благодарность сотрудникам транспортной отрасли.