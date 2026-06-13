Звание «Почетный гражданин Перми» присвоено нефтянику и деятелю культуры
Почетными гражданами Перми стали генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков и директор МАУК «ПермьКонцерт» Ирина Кулева. Об этом сообщил в своем блоге мэр Перми Эдуард Соснин.
Звание «Почетный гражданин города» присуждается лицам, особо отличившимся перед городом. Кроме того, вчера состоялась церемония вручения городской премии в сфере культуры и искусства, а также вручена благодарность сотрудникам транспортной отрасли.