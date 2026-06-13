Житель Кузнецка приехал на такси в Сызрань, чтобы купить наркотики, но его поймали

Сызранский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю Пензенской области, которого в ноябре 2025 года задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел на улице Пушкина в Сызрани. Полицейские обратили внимание на прохожего, который странно себя вел. При проверке документов выяснилось, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 37-летний житель Пензенской области приехал на такси из Кузнецка в Сызрань.

Также фигурант дела показал силовикам на своем снимок места с отмеченным стрелкой тайником с наркотиками. Следственно-оперативная группа обнаружила по указанным координатам сверток с синтетическим запрещенным веществом в крупном размере.

Задержанный отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что его оштрафовали на 4 тыс. рублей. Мужчина утверждал, что покупал наркотики исключительно для личного употребления, а таксист (38-летний ранее не судимый водитель) не знал о цели поездки. Эта версия подтвердилась в ходе следствия.

В полиции также отметили, что материалы проверки в отношении лиц, попытавшихся сбыть фигуранту запрещенные вещества, выделены в отдельное производство. Суд согласился с доводами следствия и приговорил жителя Пензенской области к трем годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Портнов