Два детсада построят в новом жилом микрорайоне в селе Первомайский под Ижевском

Муниципальный детсад на 190 мест и частный детсад на 60 мест появятся в новом жилом микрорайоне в пригороде Ижевска (село Первомайский). Их возведет федеральный застройщик «Талан». Соглашение об этом подписано с правительством Удмуртии и администрацией Завьяловского района, сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

После завершения строительства муниципальный детсад передадут в собственность Завьяловского района. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2032 году. Частный детсад — в 2035-м.

«Важно, что в работу по строительству социальных объектов все активнее включается и бизнес <...> Многие застройщики берут на себя дополнительные социальные обязательства, участвуют в создании общественных пространств, помогают сохранять исторический облик Ижевска, поддерживают проекты благоустройства. Это пример ответственного подхода к развитию городов»,— сказал председатель правительства республики Роман Ефимов.

Генеральный директор застройщика «Талан» Константин Макаров рассказал, что в районе за улицей Берша в основном проживают семьи с детьми. «Мы понимаем, насколько важно для них иметь доступ к качественной образовательной инфраструктуре рядом с домом, поэтому берем на себя строительство двух детских садов»,— отметил он. Строительство нового микрорайона начнется в 2026 году.