Белгородская область за сутки подверглась 83 атакам ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов в Белгородском, Грайворонском и Ивнянском округах пострадали три мирных жителя, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По данным господина шуваева, обстрелам и атакам подверглись десять муниципалитетов области, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа. Для ударов применялись авиация, артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотники, с которых также сбрасывались взрывные устройства.

Врио главы региона уточнил, что двое пострадавших продолжают лечение в стационаре. Кроме того, силы противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения сбили и подавили 123 беспилотника