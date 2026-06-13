В Сысертском районе насмерть сбили велосипедиста

В Сысертском районе, по дороге к Екатеринбургу, 45-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро», уроженка села Кадниково, двигаясь в сторону Екатеринбурга, наехала на велосипедиста, который перемещался в попутном направлении по краю дороги, сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. ДТП произошло утром 13 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Свердловской области Фото: Пресс-служба ГАИ Свердловской области

«В результате полученных телесных повреждений 36-летний велосипедист скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия проводятся все необходимые процессуальные действия: осмотр места аварии, опрос свидетелей и назначение экспертиз.