Суд отказал в аресте имущества дочери пермского строителя

Арбитражный суд Курской области отказал в удовлетворении заявления АО «Автоматика имени В. В. Тарасова» о принятии обеспечительных дел в рамках спора с пермским ИП и главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Ириной Леви. Ранее общество обратилось к ИП с иском на общую сумму 100,7 млн руб.

Иск «Авиаавтоматики» был принят к производству 20 апреля этого года. Истец требовал взыскать с ИП 70 млн руб. основного долга по договору займа от 10 декабря 2020 года, а также проценты за пользование средствами в сумме 30,7 млн руб. с 12 декабря 2020-го по 27 февраля 2026 года. При этом заявитель просит, чтобы их начисление продолжилось до дня полного погашения задолженности. Как следует из определения суда, истец также обратился с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста без ограничения права пользования на имущество ИП Ирины Леви в составе земельных участков, объектов капитального строительства и некапитальных строений, транспортных средств, сооружений для производства. Суд счел аргументы заявителя, приведенные им в обоснование заявления о принятии обеспечительных мер по настоящему спору, носят предположительный характер и не свидетельствуют о необходимости принятия истребуемой обеспечительной меры. Поэтому в удовлетворении ходатайства было отказано. Следующее заседание по делу назначено на 9 июля.

КФХ Ирины Леви зарегистрировано в Оханском районе Пермского края в марте 2014 года. Основной вид деятельности — разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и других. Ирина Леви — дочь бывшего владельца АО «Стройиндустрия», экс-замминистра природных ресурсов РФ Семена Леви.

По данным Rusprofile, АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова» было зарегистрировано в Курске в мае 1994 года. Основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Генеральный директор — Евгений Ли. Учредители и финансовые показатели компании не разглашаются.