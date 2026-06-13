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Пермский женский ФК снизил прибыль почти вдвое

Пермская региональная общественная организация «Женский футбольный клуб “Звезда-2005”» подвела финансовые итоги 2025 года. Согласно Rusprofile, чистая прибыль организации снизилась на 45%: с 12,6 млн до 6,9 млн руб. Выручка компании за отчетный период составила 258 тыс. руб. Годом ранее ПРОО демонстрировала выручку в размере 55,1 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» — семикратный обладатель Кубка России по футболу и шестикратный чемпион национального первенства, неоднократный участник розыгрыша Кубка УЕФА.