В Прикамье от клещевого энцефалита привились более 280 тыс. человек

В текущем году на территории Пермского края иммунизацию от клещевого вирусного энцефалита. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали в министерстве здравоохранения региона, уточнив, что речь идет о данных на начало июня. В апреле сообщалось, что в регион завезено свыше 380 тыс. доз вакцины. По информации краевого управления Роспотребнадзора, с начала сезона зарегистрировано свыше 9,5 тыс. случаев обращения граждан в медучреждения из-за укусов клещей. Больше всего случаев зарегистрировано в Пермском муниципальном округе (1304) и Перми (1054), а также в Добрянском округе (616). 43,4% сданных для исследования клещей оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,1% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 0,7% — клещевым вирусным энцефалитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ