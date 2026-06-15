Пермская НКО будет обучать российских школьников действиям при пожаре за счет президентского гранта

В этом году более 6 тыс. школьников из Прикамья, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара и Якутска примут участие в проекте «Большая пожарная игра». Как сообщает региональная ассоциация операторов услуг в области пожарной безопасности (ассоциация РОПБ), НКО стало победителем конкурса президентских грантов, на реализацию проекта ему будет выделено 2,205 млн руб. Еще 2,26 млн руб. составит софинансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Цель проекта — тиражирование практико-ориентированного обучения школьников 1-8 классов правилам поведения при пожаре и осторожному обращению с огнем. Одно из упражнений в программе обучения — эвакуация из здания, в котором с помощью специального оборудования имитировано возгорание и задымление. Также детей будут обучать правильному использованию огнетушителя и покажут им работу служб пожаротушения.

Кроме того, в рамках проекта появятся четыре ресурсные площадки, которым бесплатно будет передано оборудование и методические материалы для самостоятельной организации обучения.