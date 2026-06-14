Прокуратура отказалась от иска к бывшему концессионеру теплосетей в Красновишерске

Зампрокурора Пермского края, действующий в интересах Красновишерского округа, подал в арбитражный суд Пермского края ходатайство об отказе от иска к ООО «Теплосети», которое выступало концессионером тепловых сетей. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минЖКХ Фото: минЖКХ

Напомним, в январе этого года зампрокурора Пермского края обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Теплосети» и местной администрации с требованием расторгнуть концессионное соглашение. Поводом для обращения в суд стало ненадлежащее исполнение концессионного соглашения, заключенное на 20 лет в мае 2007 года. В составе имущества, переданного предприятию, находилось восемь котельных, 42,87 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, насосная станция и центральный тепловой пункт для приготовления горячей воды.

В конце апреля «Теплосети» объявило о ликвидации, в связи со сложной финансовой ситуацией. Кроме того в компании сообщили о расторжении концессионного соглашения с администрацией Красновишерска. Подготовку к новому отопительному сезону в Красновишерске будет вести МУП «КОМУС» при поддержке краевых властей.