В Верещагино продают завод по производству металлических конструкций

На продажу выставлен действующий завод по производству строительных металлических конструкций – ООО «Зaвод калориферов «Феникc», расположенный в 130 км от Перми в Верещагино. Соответствующее объявление размещено на Avito. Стоимость бизнеса – 52 млн руб.

В него входит участок (в собственности) общей площадью 2,2 га, а также цех по производству промышленной продукции, склад, цех по ремонту двигателей и другие объекты.

ООО «ЗК «Феникс» образовано на базе ОАО «Агрореммаш» в 2003 году, осуществляет производство металлоконструкций различного назначения. Некоторые виды продукции: прожекторные мачты; вышки связи; металлоконструкции для опор линии высоковольтных передач; молниеотводы; металлические опоры; стеллажи; металлические фундаменты;

ООО «ЗК Феникс» имеет трех учредителей - физлиц из Пермского края, Москвы и Камчатского края. По данным Rusprofile, выручка ООО в 2025 году 70 млн руб. (рост 121%), чистая прибыль – 1, 9 млн руб. (рост – 131%).