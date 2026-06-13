Суксунский производитель СИЗов планирует выпускать больше товаров для спорта и хобби

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (СОМЗ) прогнозирует в 2026 году сокращение закупок средств индивидуальной защиты. Об этом компания сообщила в опубликованному годовом отчете. По оценке СОМЗ, снижение может составить в базовом (консервативном) сценарии 12%, негативном (вероятном) – 18%. Оценка была сделана на основе опроса 20 крупнейших корпоративных клиентов завода. По данным аналитиков СОМЗ, основные драйверы (нефтяники, металлурги) закупок СИЗов переходят в режим экономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Поэтому СОМЗ, помимо сохранения позиций в производстве СИЗов для промышленности, ставит перед собой цель завоевания новых рынков. В частности, предприятие собирается осваивать ниши выпуска средств защиты для спорта и хобби (беговые очки, горные лыжи, очки рыбалки, где рентабельность выше на 1, 5-2 раза), пищевой промышленности и сельского хозяйства.

В 2025 году выручка ОАО сократилась с на 1% - с 6, 29 млрд руб. до 6, 2 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 5% — с 940 млн руб. до 992 млн руб. руб.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» учреждено в 1992 году на базе Суксунского завода по производству очковой оптики. Предприятие является разработчиком и производителем более 850 видов средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органов слуха и дыхания. Завод осуществляет полный технологический цикл, в который входит проектирование, производство, испытания и реализация СИЗ. Генеральным директором завода с 2017 года является Иван Колчанов.